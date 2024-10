Markus Böhm als neuer Jugendpfarrer in der Emmausgemeinde Kissing feierlich eingeführt

Markus Böhm ist der neue Jugendpfarrer der Kissinger Emmausgemeinde. Seine Einführung wurde in evangelischen Kirche von Kissing gefeiert. Mit einer Mischung aus freudiger Erwartung und Neugier hatten sich Mitglieder der Emmausgemeinde, Vertreter der Kirchenleitung und Gäste versammelt, um den neuen geistlichen Leiter der Gemeinde willkommen zu heißen. „Wieder volles Haus in Emmaus“ freute sich beispielsweise die evangelische Pfarrerin Nina Meyer zum Felde.

Der 33-jährige Pfarrer ist kein Unbekannter in Kissing, da er bereits vor einem Jahr als „Aushilfe“ in der Emmausgemeinde tätig war. „Ich habe mich da gleich wohlgefühlt“, sagt Markus Böhm. Jetzt aber sei er Teil der Emmausgemeinde. „Und ihr werdet mich nicht so schnell los“, versprach Böhm während des Gottesdienstes.

„Dies ist meine erste Stelle als Gemeindepfarrer“, freut sich Böhm und hat gleichzeitig vor seiner ersten Predigt überlegt, was die Gemeinde von ihm erwartet. Eine Antwort findet er im Timotheus Brief. Er solle ein Vorbild sein in seinen Reden, in seiner Lebensführung, in der Liebe und in der Rechtschaffenheit. „Ein perfekter Pfarrer werde ich wohl nicht sein können.“ Sein Bestes dafür zu tun, das versprach er der Emmausgemeinde allerdings.

Markus Böhm ist in Franken aufgewachsen

Geboren und aufgewachsen in Franken, studierte er evangelische Theologie in Neuendettelsau, Wien und Münster. Vor einem Jahr erhielt er in Hochzoll das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Spende von Taufe und Abendmahl. Seit fünf Jahren ist er mit der Pfarrerin der Auferstehungskirche in Hochzoll, Mona Böhm, verheiratet.

Als Nachfolger des bisherigen Jugenddiakons ist die Aufgabe des neuen Pfarrers die Konfirmanden- und Jugendarbeit. „Die Jugend ist die Zukunft der Kirche,“ betont er. In den kommenden Monaten soll die Jugendarbeit wieder in vollem Umfang aufgenommen werden, um junge Menschen stärker an die Gemeinde zu binden und sie in die Verantwortung zu nehmen. „Wir müssen ihnen Raum geben, sich zu entfalten und ihre eigenen Ideen in die Gemeindearbeit einzubringen,“ erklärt der Franke.

19 Jugendliche bereiten sich in Kissing auf die Konfirmation vor

Ein wichtiges Feld um als junger Mensch in Kontakt mit Kirche zu kommen ist der Konfirmanden-Kurs, der nun wieder in Kissing selbst stattfinden kann und bereits mit 19 motivierten Jugendlichen zum Schuljahresbeginn startete. Geplant ist außerdem die Gestaltung jugendgerechter Gottesdienste. „Ich möchte, dass die Kirche ein Ort ist, an dem sich auch die Jugend wohlfühlt – ein Ort, an dem sie gehört wird und sich entfalten kann,“ sagt er.

Böhm ist seit September 2023 im Schuldienst am Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg als Religionslehrer eingesetzt. Hier sei er zu 50 Prozent angestellt, erklärt Böhm, der sich in der Schule auch sehr wohlfühlt. Die anderen 50 Prozent ist er in Kissing tätig. „Für mich ist der Dialog mit den Menschen entscheidend,“ erklärt er. „Ich möchte ein offenes Ohr für die Anliegen der Gemeindemitglieder haben und gemeinsam mit ihnen Wege finden, den Glauben im Alltag zu leben.“

Nach dem Gottesdienst in Kissing hatten die Gemeindemitglieder die Gelegenheit, den neuen Pfarrer persönlich zu begrüßen. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm,“ sagte beispielsweise Erdmute Wege, die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands. „Er hat eine herzliche Art und eine klare Vision für unsere Gemeinde“, zeigte sich Gemeindemitglied Erika Young erfreut: „Mit Pfarrer Böhm haben wir jemanden gewonnen, der sowohl mit neuen Impulsen als auch mit einer tiefen Verbundenheit zur kirchlichen Tradition unsere Gemeinde bereichern wird.“

Um ihre Freude zu demonstrieren hatten die Gemeindemitglieder eine kleine Schultüte mit allerhand Naschereien und Nützlichem gefüllt, die die Lernbereitschaft und Offenheit symbolisieren soll.