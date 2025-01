Max Koslowsky ist neuer Vereinsmeister der KSC-TT Abteilung

Abteilungsleiter Andreas Riemer begrüßte die Teilnehmer und startete das Turnier mit den Doppeln. In einem spannenden Endspiel sicherten sich Florian Schneider und Daniel Weiser den Titel vor Thomas Gräbner und Johannes Steinhart. Den 3. Platz sicherten sich Fabian Lindenmayer und Korbinian Kranzfelder gegen Peter Fuchs und Jens Lippenberger. Die Einzelkonkurrenz wurde zuerst in zwei Gruppen mit 7 bzw. 8 Spielern (Jeder gegen Jeden) durchgeführt. Nach der Gruppenphase wurden die Finalrunden 1-8 und 9-15 gespielt. Maßgebend für die Zuordnung war die Platzierung in der Gruppe. In der oberen Runde siegten im Viertelfinale Max Koslowsky (gegen Peter Fuchs), Fabian Lindenmayer (gegen Patrick Kienle), Thomas Gräbner (Aufgabe Daniel Weiser) und Max Beer (gegen Korbinian Kranzfelder). Im Halbfinale setzten sich Koslowsky und Beer durch und bestritten das Finale. Max Koslowsky gewann klar mit 3:0 (er gab im gesamten Turnier nur 2 Sätze ab) und sicherte sich so erstmals den Vereinsmeistertitel der KSC-TT-Abteilung. Der dritte Stockerlplatz ging an Fabian Lindenmayer. In der unteren Runde holte sich mit einer tollen Leistung Johannes Steinhart den 9. Rang gegen Jens Lippenberger. Die weiteren Ränge belegten Peter Pemsl (11), Florian Schneider (12), sowie Jörg Felgenhauer, Christoph Braitmayer und Sascha Weber. (hj)

Einzeltitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fabian Lindenmayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis