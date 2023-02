Kissing

Mehr als Filet: Kühners Landhaus will die bayerische Wirtshauskultur erhalten

Plus Markknochen, Ochsenschwanzsuppe – in Kühners Landhaus in Kissing kommen traditionell bayerische Gerichte auf den Teller. Dahinter steckt eine nachhaltige Philosophie.

"Bayerische Küche, die Spaß macht – das ist mein Metier." Mit diesen Worten bringt Andreas Kühner das auf den Punkt, worauf sich die Gäste in Kühners Landhaus in Kissing freuen dürfen. Was ihm als Koch und seinem Team in Küche und Service eben diesen Spaß bringt, kommt – wann immer das möglich ist – aus dem Wittelsbacher Land. Das Ochsen- und Färsenfleisch stammt aus Ried, der Saibling aus Kissing, und sogar einen Anbieter für regionalen Tofu hat Andreas Kühner ausfindig gemacht. All diese regionalen Köstlichkeiten würden dann "zeitgemäß" präsentiert, verrät der 39-Jährige und erklärt: "Unsere Gerichte sind nicht schwer – und machen Spaß am Essen."

