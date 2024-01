Kissing

26.01.2024

"Mehr geht nicht": Kissinger Feuerwehrhaus mangelt es an Platz

Die Gemeinde Kissing will prüfen, welche Optionen es für einen Neubau des Feuerwehrhauses gibt.

Plus Nur eine Dusche, Keller gesperrt, Fahrzeuge ausgelagert - das Feuerwehrhaus gerät an seine Grenzen. Ein Neubau ist nötig, aber wo? Das will Kissing untersuchen.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Kommandant Matthias Rawein schließt die Tür zum Feuerwehrhaus auf. In der Halle reihen sich die Fahrzeuge aneinander, die Spinde sind mit Jacken und Stiefeln belegt, Materialien stapeln sich in vollen Kisten an einem Wandregal. Bei der Kissinger Feuerwehr hat sich einiges getan. Ein neuer Kommandowagen etwa, eine Drehleiter für Rettungen aus hohen Gebäuden, zeitintensive Ausbildungen - alles, um die Wehr noch schneller und leistungsfähiger zu machen. Die Maßnahmen gehen auf einen Bedarfsplan zurück, den die Gemeinde im Jahr 2022 aufstellen ließ. Während viele Punkte bereits abgehakt oder in der Umsetzung sind, steht der größte noch aus: ein besserer Standort. Der ist alternativlos, wie es bei der Vorstellung des Planes hieß.

66 aktive Feuerwehrleute in Kissing

Das wird auch bei einem Rundgang durch die Räume deutlich: Der Platz fehlt an allen Ecken und Enden. Als letzte Option wurde der Dachboden ausgebaut. Einige Geräte, die hier nicht mehr durch Prüfungen kamen, wurden damals an die Ukraine gespendet, manche Erinnerungsstücke mussten weichen. In dem 1982 erbauten Gebäude wird jeder Zentimeter genutzt. "Mehr geht wirklich nicht", fasst Rawein zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen