vor 18 Min.

Mehr Wohnraum in Kissing: Hier könnte in Zukunft gebaut werden

Das Grundstück der ehemaligen, neuapostolischen Kirche in Kissing. Hier soll in Zukunft ein großes Wohngebäude entstehen.

Plus Frei stehende Flächen in Siedlungen nutzen, Wohnraum schaffen: Nachverdichtung ist auch in Kissing ein Thema. Wo Potenzial ist - und welche Schwierigkeiten es gibt.

Von Anna Katharina Schmid

Das Stichwort fällt bei nahezu jedem größeren Bauvorhaben, das im Bauausschuss von Kissing besprochen wird - Nachverdichtung. Zusätzlicher Wohnraum wird auch in der Gemeinde dringend gebraucht. Das integrierte nachhaltige Stadtentwicklungskonzept (INSEK) zeigt eine Übersicht, wo Möglichkeiten bestehen: Unter anderem gibt es zwei große Flächen, die in Zukunft besiedelt werden könnten, auch im Kernort ist Potenzial. Doch hier stoßen Projekte oft auf Schwierigkeiten.

