Mehrfamilienhäuser mit 18 Wohnungen dürfen gebaut werden

Bereits mehrmals lehnte der Kissinger Gemeinderat ein großes Bauvorhaben ab. 18 Wohneinheiten, drei Stockwerke: Jetzt darf es gebaut werden.

Zwei große Mehrfamilienhäuser werden in der Buchenlandstraße 7 und Schulstraße 56 entstehen. Mehrfach hatte der Gemeinderat über das Bauvorhaben diskutiert und es abgelehnt, da der Bauherr in den Plänen die vorgeschriebenen Abstandsflächen nicht einhielt. In der neuesten Bauvoranfrage hat sich die Planung nun geändert. Diese sieht vor, dass die beiden Grundstücke mit je einem Gebäude mit drei Vollgeschossen und einer Höhe von rund elf Meter bebaut werden. Sechs Wohneinheiten sind dabei jeweils bis zu 50 Quadratmeter groß, zwölf über 50 Quadratmeter, daher muss der Bauherr 30 Stellplätze nachweisen. In der neuen Planung entsprechen die Abstandsflächen und Stellplätze den gemeindlichen Vorgaben.

Kritikpunkt an dem Bauvorhaben in Kissing ist die massive Bebauung

Die Rätinnen und Räte störten sich vor allem an dem maximal bebauten Grundstück und der Größe der Gebäude. Silvia Rinderhagen (SPD) sagte: "Wir haben wenig Möglichkeiten, den Bau zu verhindern. Aber das ist eine wirklich markante Bebauung mit dem dritten Vollgeschoss." Das sah auch Zweiter Bürgermeister Franz-Xaver Sedlmeyr kritisch: "Ein drittes Geschoss und massive Bebauung, das ist ein Problem." Dennoch halte der Bauherr alle Vorgaben ein. Der Gemeinderat stimmte der Bauvoranfrage mit 16 zu 8 Stimmen zu.