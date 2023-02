Kissing

vor 23 Min.

Mercedes angefahren und aus dem Staub gemacht

Die Polizei sucht nach Hinweisen: Wer hat am Donnerstag eine Unfallflucht in Kissing beobachtet?

Artikel anhören Shape

5000 Euro Schaden richteten Unbekannte an einem Mercedes in Kissing an.

Ein Pkw-Fahrer bemerkte am Donnerstag, dass sein blauer Mercedes in der Zeit von 14.30 und 15.30 Uhr am hinteren Radlauf von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Er war mit seinem Auto in der Bahnhofstraße und in der Bahnhofsallee unterwegs. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro. Hinweise sind unter der Rufnummer 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg möglich. (AZ)

Themen folgen