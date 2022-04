Da hat jemand etwas mit Eiern und Ostern falsch verstanden: In Kissing wurde ein schwarzer Mercedes mit Eiern beworfen.

Schlechter (Oster-)Scherz in Kissing: Jemand bewarf dort einen geparkten Mercedes mit Eiern und zerkratzte das Auto auch noch. Laut Polizei hatte ein 22 Jahre alter Mann seinen schwarzen Mercedes am Samstag um 20.45 in der Friedberger Straße in Kissing abgestellt. Als er um kurz nach 22 Uhr zurückkehrte, entdeckte er das Malheur. Abgesehen von den Eiern waren Beifahrertür und ein Kotflügel verkratzt.

Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (kru)