Kissing-Mergenthau

18:00 Uhr

Neue Hochzeitslocation: Wolferseders eröffnen Restaurant im Reitpark

Plus In Mergenthau tut sich etwas: Das Restaurant im Reitpark öffnet nach dem Umbau größer und mit einem neuen Saal für Veranstaltungen. Es gibt schon zahlreiche Hochzeitsanfragen.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Zwei Jahre lang war das beliebte Parkstüberl in Kissing geschlossen. Lisa und Florian Wolferseder hatten sich für einen tiefgreifenden Umbau entschieden, moderner, mehr Platz, ein Saal für große Veranstaltungen. Während die Bauarbeiten liefen, betrieb das Paar weiterhin den Biergarten am Reitpark, übernahm zusätzlich den ehemaligen Rosenhof in der Gemeinde und öffnete das "Solea". Viele, große Projekte, und nun ist auch das letzte abgeschlossen: Am Mittwoch öffnet das "Restaurant Reitpark Mergenthau" zum ersten Mal seine Türen. Im Saal stehen die ersten großen Feiern an, jeden Tag trudeln Anfragen ein. Die Wolferseders erzählen, warum sie auf Altbaucharme verzichten mussten - und welche unterschiedlichen Konzepte sie in ihren Restaurants verfolgen.

Heiraten im Reitpark Mergenthau in Kissing

Im neu umgebauten Saal, der Eventlocation, herrscht reges Treiben. Blumen werden zurechtgerückt, ein Brautpaar posiert. Kurz bevor die ersten Feiern stattfinden, lassen Lisa und Florian Wolferseder noch Fotos für die Website anfertigen. Bis auf einen Post auf Instagram hätten sie keine Werbung gemacht, und trotzdem: "Es gibt praktisch keinen Tag, an dem keine Anfrage reinkommt. Gerade bei Hochzeiten ist das extrem", erzählt Lisa Wolferseder. Überraschend auch von Menschen, welche die fertigen Räume nie gesehen und noch nie im Restaurant gegessen hatten.

