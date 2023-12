Parkplatz der Waldweihnacht Mergenthau gesperrt: Wo kann man parken?

Durch Tauwetter und Regen ist der Parkplatz der Waldweihnacht 2023 auf Gut Mergenthau eine Schlammwüste. Er ist gesperrt. Doch es gibt eine Alternative in Kissing.

Riesiges Pech hat dieses Jahr die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau bei Kissing. Am ersten Adventswochenende musste sie wegen der Schneemassen abgesagt werden. Am zweiten Adventswochenende musste dann am Samstag gegen 15 Uhr der Parkplatz gesperrt werden. Die große Wiese an der Straße von Ottmaring nach Kissing ist zu matschig.

Monika Fottner, Inhaberin von Gut Mergenthau und Veranstalterin der Waldweihnacht, gibt unserer Redaktion am Sonntagvormittag einen telefonischen Lagebericht. "Heuer ist es wirklich schwierig", sagt sie.

Parkplatz bei Gut Mergenthau seit Samstag, 9. Dezember, gesperrt

Am ersten Adventswochenende musste die Waldweihnacht geschlossen und der Hof des alten Gutshofes aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt werden. Grund waren die Schneemassen sowie die Gefahr von Dachlawinen sowie durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste.

Die Waldweihnacht hat nur an den Wochenenden geöffnet. In Vorbereitung auf das zweite Adventswochenende räumte das Team den großen Parkplatz frei. Die Gefahren schienen gebannt. Doch durch die steigenden Temperaturen tauten die Schneereste sowie der nasse, gefrorene Boden auf. Als dann noch der Regen dazukam, wurde es zu viel. Am Samstag gegen 15 Uhr wurde der Parkplatz laut Fottner gesperrt. Die Fahrwege sind gekiest, nicht jedoch die Parkflächen selber. "Wir mussten feststeckende Fahrzeuge mit schwerem Gerät aus dem Schlamm ziehen", berichtet Fottner.

27 Bilder Winterzauber zur Waldweihnacht auf Gut Mergenthau Foto: Michael Eichhammer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, die die Einweisung übernommen haben, winken seitdem Besucherinnen und Besucher weiter. Fottner bittet um Verständnis. Das findet sie bei vielen, doch in Sozialen Medien wird auch Unmut kundgetan. "Ich verstehe das. Da stehen die Menschen auf dem Weg lange im Stau und dann können sie nicht parken", sagt die Organisatorin und beteuert: "Wir hätten gerne alle willkommen geheißen."

Sie hatte für den Sonntag eine Alternative: Auswärtige können mit dem Auto auf dem Kissinger Volksfestplatz bei der Paartalhalle am Mergenthauer Weg parken und dann in etwa 20 Minuten auf dem gut begehbaren Weg nach Mergenthau laufen. Menschen aus der näheren Umgebung bat Monika Fottner, per Fahrrad oder zu Fuß zu kommen. An der sehr schmalen Kreisstraße von Ottmaring nach Kissing herrscht absolutes Halteverbot.

"Es ist schwierig für uns als Veranstalter und auch für die Ausstellerinnen und Aussteller", sagt Fottner. "Wir sind eben einfach kein Messegelände mit geteerten Parkplätzen." Sie hofft nun auf das kommende Wochenende. Allerdings ist für die nächsten Tage weiterer Regen angesagt.

Der Christbaumverkauf unter der Woche läuft. Käuferinnen und Käufer können dann auf den wenigen gekiesten Flächen parken.

Hochwasserwarnung im Landkreis Aichach-Friedberg

Tauwetter und Regenfälle sorgen auch sonst für Probleme. Es gibt partiell bereits kleine Überschwemmungen. Der Pegel der Paar in Mering lang Sonntagvormittag zwischen den Meldestufen eins und zwei. Es gilt eine Hochwasserwarnung des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth.