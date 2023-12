Kissing-Mergenthau

18:00 Uhr

So startet die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau ins letzte Wochenende

Plus Ein Wochenende geschlossen, dann praktisch unbefahrbare Parkplätze: Die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau bereitet sich auf das letzte Wochenende vor. So ist die Lage.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Auf den Parkplätzen flattert rot-weißes Absperrband, die letzten Schneeberge tauen vor sich hin. Unter der Woche ist Gut Mergenthau zurzeit gut besucht: Kundinnen und Kunden bugsieren am Donnerstagnachmittag eingepackte Christbäume zu ihren Autos und an den geschmückten Ständen werden noch einige Arbeiten erledigt. Das vierte und letzte Wochenende der Waldweihnacht steht bevor und die Hoffnungen sind groß. Zuletzt hat der Markt stark unter dem Wetter gelitten und musste zeitweise sogar schließen. Wie steht es nun um den Abschluss des beliebten Marktes?

Weihnachtsmarkt auf Gut Mergenthau hatte Schwierigkeiten

Zwar hatte die Waldweihnacht im November einen großartigen Start, wie Gutsherrin Monika Fottner berichtet. "Da waren wir alle richtig glücklich." Doch am ersten Dezemberwochenende standen die Gäste, die trotz des starken Schneefalls gekommen waren, vor verschlossenen Toren. Waldweihnacht abgesagt - aus Sicherheitsgründen. Durch die Schneemassen bestand die Gefahr von Dachlawinen und herabstürzenden Ästen. Am vergangenen Wochenende verwandelten sich die Parkplätze dann durch den abtauenden Schnee und den Regen in Schlammfelder, viele Autos musste das Team des Guts mit schweren Fahrzeugen herausziehen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gut Mergenthau sperrten eine der Zufahrten, um den Strom zu verlangsamen und verwiesen auf den nahen Parkplatz an der Kissinger Paartalhalle. Auf dem Markt war es spürbar leerer. Und jetzt?

