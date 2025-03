Generationenprojekt: Johanniter bringen Kinder und Senioren zusammen

Die generationsübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem Johanniter-Kinderhaus „Johanni Piraten“ in Kissing und der stationären Pflegeeinrichtung der Johanniter in Mering bringt Jung und Alt zusammen. Die Kooperation, die bereits mit einer erfolgreichen Wunschbaumaktion zur Weihnachtszeit begonnen hat, wird in diesem Jahr mit zahlreichen weiteren Aktionen fortgesetzt.

Sebastian Graßer, Leiter der stationären Pflegeeinrichtung, und Sabina Di Rienzo, Leiterin der „Johanni Piraten“, haben ein vielseitiges Jahresprogramm zusammengestellt, das den Austausch zwischen den Generationen fördern soll. Die geplanten Aktionen bieten Kindern und Senioren die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen, voneinander zu lernen und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.

An Ostern basteln die Kindergartenkinder kleine Osternester, die sie den Bewohnern überreichen werden. Gemeinsam wird das Lied „Stups, der kleine Osterhase“ gesungen. Auch zu Mutter- und Vatertag ist eine Aktion geplant. Diese Anlässe werden als „Oma-Opa-Tag“ gefeiert, um die Bedeutung der Großeltern und älteren Generationen zu würdigen. Eine kleine Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern der Senioreneinrichtung wird auch das Sommerfest im Kindergarten besuchen, um gemeinsam mit den Kindern zu feiern und das fröhliche Miteinander zu genießen. An St. Martin besuchen die Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen die Pflegeeinrichtung und singen traditionelle Laternenlieder. An Weihnachten soll die im vergangenen Jahr so erfolgreiche Wunschbaumaktion wieder durchgeführt werden.

Kinder lernen im Austausch mit älteren Menschen

Die Vorteile der generationsübergreifenden Zusammenarbeit sind vielfältig: Die Kinder erleben den Umgang mit älteren Menschen auf eine entspannte Weise und entwickeln Empathie, Respekt und soziale Kompetenzen. Gleichzeitig bringen sie Freude, Abwechslung und wertvolle Momente in den Alltag der Seniorinnen und Senioren.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Kinder und Bewohner miteinander interagieren. Diese Begegnungen bereichern beide Seiten ungemein“, erklärt Sebastian Graßer. Sabina Di Rienzo ergänzt: „Kinder lernen durch den Austausch mit älteren Menschen Werte wie Geduld und Einfühlungsvermögen, während die Senioren sich durch die Fröhlichkeit der Kinder an ihre eigene Kindheit erinnert fühlen.“

Zusätzlich wird derzeit geprüft, wie weitere Einrichtungen, wie die Tagespflege Mering, in die Kooperation eingebunden werden können, um den Austausch noch umfassender zu gestalten. Die Kooperation zeigt eindrucksvoll, dass die Verbindung zwischen Jung und Alt eine Bereicherung für die Gesellschaft darstellt. Die regelmäßigen Treffen fördern nicht nur den sozialen Austausch, sondern schaffen auch eine Atmosphäre der Wertschätzung und des Miteinanders. Die Johanniter freuen sich darauf, diese Initiative weiter auszubauen und noch mehr Generationen miteinander zu vernetzen. (AZ)