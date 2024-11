Für Ralph Pfeiffer wäre das Leben am 22. August beinahe vorbei gewesen. Der 62-jährige Kissinger erlitt in der Gaststätte La Masseria in Mering einen schweren Herzanfall. Sein Bruder Rainer Pfeiffer leistete über einen Zeitraum von mindestens zehn Minuten eine Herz-Lungen-Reanimation - bis zum Eintreffen der Helfer. Sonst wäre Ralph Pfeiffer vermutlich tot.

