Millionenprojekt: Zu innovativen Plänen für die neue Grundschule kommt Kritik

Plus Kissing wächst und will eine neue Grundschule bauen. Jetzt starten die Planungen für das Projekt – einige Rätinnen und Räte kritisieren das Vorgehen.

Von Anna Katharina Schmid

Was muss zuerst stehen: die Pläne oder eine ungefähre Kostenschätzung? Im Kissinger Gemeinderat führte diese Frage zu einer Diskussion. Die Meinungen von Verwaltung und einigen Rätinnen und Räten gingen auseinander. Besprochen wurde das größte und teuerste Projekt, an dem Kissing zurzeit arbeitet – die neue Grundschule. Dem Gemeinderat wurden die neuesten Prognosen der Schülerzahlen präsentiert. Anschließend stellte das Büro, das den Architektenwettbewerb gewann, die überarbeiteten Pläne für das Gebäude und den Pausenhof vor. Während viele das innovative Konzept lobten, gab es aber auch Kritik am Vorgehen.

Gemeinde Kissing wächst in Zukunft

Kissing wächst in den kommenden Jahren. Damit steigen auch die Zahlen der Schülerinnen und Schüler. Das wurde in den Prognosen von Statistiker Christian Rindsfüßer deutlich. Sie sind wichtig, um den genauen Bedarf zu ermitteln und künftig auch Zuschüsse zu erhalten. Rindsfüßer zeichnete die „imposante Entwicklung“ Kissings nach, von 2500 Einwohnerinnen und Einwohnern 1950 auf den jetzigen Stand von knapp 12.000. Für Gemurmel sorgte seine Grafik zu den Fertilitätsraten im Landkreis. Kissing entspricht hierbei mit 1,6 Kindern je Frau dem Kreisniveau, Mering ebenfalls, Friedberg und Merching bei 1,7, Schmiechen bei 1,4, Steindorf bei 2,2.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

