Mit 1,26 Promille am Steuer: Frau erwartet Anzeige

Bei einer Verkehrskontrolle in Kissing fällt der Polizei eine Autofahrerin durch Alkoholgeruch auf. Ihr wird Blut entnommen, sie darf nicht weiterfahren.

Am späten Mittwochabend gegen 22.35 Uhr hielt die Polizei in der Kalkofenstraße in Kissing eine Autofahrerin an. Die Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,26 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Sie durfte nicht weiterfahren. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)