Mit 1,5 Promille und Bier am Steuer: 60-Jährigem droht Ärger

Weil ein Autofahrer am Steuer Bier trinkt, hält ihn die Polizei an. Ein Alkoholtest ergibt 1,5 Promille. Dem 60-Jährigen droht nun Ärger.

Ärger droht einem 60-jährigen Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle. Am Dienstag wurde der Mann in der Bahnhofstraße in Kissing von den Beamten angehalten, da dieser laut Polizei während der Fahrt eine Flasche Bier konsumierte.

Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,58 Promille. Beim Beschuldigten wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)