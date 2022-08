Mit 2,1 Promille in Schlangenlinien unterwegs

Polizei bekommt Hinweis und stoppt betrunkenen Autofahrer in Kissing.

Am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr erhielt die Polizei Friedberg eine Mitteilung über einen Schlangenlinienfahrer in Kissing. Die Streife konnte das Fahrzeug schließlich in der Kalkofenstraße anhalten. Der 44-jährige Fahrer hatte bei der Kontrolle einen Wert von rund 2,1 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme durchgeführt und stellte Autoschlüssel und Führerschein sicher. (AZ)