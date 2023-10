Mit Alkohol am Steuer erwischt

Geldbuße und ein Fahrverbot erwarten nun einen Mann in Kissing.

In der Nacht auf Dienstag hielten die Beamten der Polizei einen 65-Jährigen für eine Verkehrskontrolle an. Der Mann war kurz nach Mitternacht auf der Bahnhofstraße in Kissing unterwegs.

Atemalkoholtest ergibt 0,8 Promille

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten leichten Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Den Fahrer erwarten nun eine Geldbuße, ein Punkt sowie ein Fahrverbot. (AZ)