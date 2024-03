Mit fast einem Promille: Polizei hält betrunkenen Autofahrer auf

Ein 57-Jähriger ist in Kissing mit seinem Auto unterwegs. Die Polizei hält ihn auf. Dem Mann droht jetzt Ärger.

Einem 57-jährigen Autofahrer droht Ärger. Der Mann war am Freitag gegen 00:15 Uhr in der Friedberger Straße in Kissing unterwegs und wurde von der Polizei aufgehalten.

Die Beamten stellten dabei bei dem 57-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch feststellen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Dem 57-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz und ein Fahrverbot. (AZ)