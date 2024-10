Mit Teams aus ganz Bayern: In Kissing findet Handball-Mini-WM statt

Aus ganz Bayern wurden 16 Mädchen- und 16 Jungenmannschaften der D-Jugend ausgewählt, um im WM-Turnierformat das stärkste Team zu ermitteln. Dabei wurden den Teams Nationalmannschaften zugelost. Die Mädchen und Jungen aus Friedberg und Kissing repräsentieren die Nation Island.

32 Teams aus Bayern kommen in Kissing zusammen

Auch in diesem Jahr ist das Turnier ein Highlight für die jungen Handballerinnen und Handballer. 32 Teams aus allen Regionen Bayerns treten im WM-Modus gegeneinander an, was das Event besonders spannend macht. Der Bayerische Handballverband (BHV) hat aus zahlreichen Bewerbungen die teilnehmenden Mannschaften ausgewählt und die Gruppen sowie Nationen zugelost. So wird die JSG Friedberg-Kissing der Mädchen sowie das Jungen-Team des TSV Friedberg für Island antreten und versuchen, die Spielintelligenz und den Enthusiasmus der echten Nationalmannschaft nachzuahmen.

Am 3. Oktober beginnt das Turnier um 9 Uhr mit den Gruppenspielen in der Paartalhalle. In Gruppe G treffen die isländischen Teams auf starke Gegner: Kuba (TSV Ottobeuren), Slowenien (TSV Schwabmünchen) und die Kapverden (VfL Günzburg). Alle diese Vereine sind bekannt für ihre hervorragende Jugendarbeit, was eine spannende und ausgeglichene erste Turnierrunde verspricht – klare Favoriten sind hier schwer auszumachen. Wie es sich für eine richtige Weltmeisterschaft gehört, werden die jungen Talente in Nationaltrikots auflaufen, begleitet vom offiziellen Einlauf in die Halle, wie es bei den Profis üblich ist. Diejenigen Mannschaften, die es in die Hauptrunde schaffen, kämpfen weiter in bezirksübergreifenden Spielen, bis sie sich schließlich im K.-o.-Modus gegen die besten Teams Bayerns durchsetzen müssen.

Für die Lokalmatadoren aus Friedberg und Kissing ist die Unterstützung von Fans in der heimischen Halle von großer Bedeutung. Zahlreiche Zuschauer werden erwartet, um die Teams lautstark zu unterstützen und die Halle in einen stimmungsvollen isländischen Fantempel zu verwandeln. (AZ)