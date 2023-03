Mönch Barnabas derbleckt die Kissinger Politiker

Essen, Musik und kräftige Seitenhiebe zum Geschehen der letzten Monate gibt es beim Starkbierfest des Hiaslvereins in Kissing.

Frisch angezapftes Starkbier, Musik von den Högl Buam und viel zu Lachen gab es beim Starkbierfest des Historischen Fördervereins Bayerischer Hiasl im Kissinger Pfarrzentrum. Barbara Kurz und Christa Thiele verteilten als Seniorinnen, die von ihren Erlebnissen in Kissing erzählten, so manche Spitze. Und Günther Herrmann widmete sich in der Fastenpredigt als Mönch Barnabas schonungslos den Bundespolitikern, aber vor allem aber den Kissinger Politikern und ärgerliche Begebenheiten der letzten Monate.

Die Vorsitzende des Hiaslvereins, Katrin Freund, begrüßte gemeinsam mit ihrem Mann Werner, der eine Marionette des Bayerischen Hiasls führte, die zahlreichen Besucher und Ehrengäste. Baron Umberto von Beck-Peccoz und sein Sohn Amédée von der Brauerei Kühbach führten mit Bürgermeister Reinhard Gürtner den Starkbieranstich durch. „Früher half das Starkbier darüber hinweg, das strenge Fasten durchzustehen. Jetzt machen die Leute dagegen eher Alkoholfasten und essen, was sie wollen“, verriet Umberto von Beck-Peccoz. Für Italien produziere er das ganze Jahr über Starkbier, das sogar am Strand getrunken werde.

Nach dem Bieranstich durch Ersten Bürgermeister Reinhard Gürtner mit Freiherr Umberto von Beck-Peccoz und seinem Sohn Amédée verkosteten die Politiker, Pfarrer Alfredo Quintero und Mitglieder des Historischen Fördervereins "Bayerischer Hiasl" als erstes das Starkbier. Foto: Heike Scherer

Für Gürtner, der erst neun Tage nach dem letzten Starkbierfest zum Bürgermeister gewählt wurde, war der Bieranstich eine Premiere. Doch er schaffte es mit nur einem Schlag und äußerte seine Freude über die alte Tradition des politischen Derbleckens. Einer der Ersten, die das frische Bier verkosteten, war Landrat Klaus Metzger: „Es ist süffig, ich wünsche allen eine gute Laune und danke Barbara Kurz für ihr Engagement für den heutigen Abend. Bei drei Jahren Pause lässt es mich zittern, was mich später erwartet“, sagte er.

Beim Starkbierfest geht es auch um hässliche Hecken in Kissing

Humorvoll nahmen die beiden Seniorinnen Amalie und Anastasia in Rollstuhl und mit Rollator, gespielt von Barbara Kurz und Christa Theile, die Probleme in Kissing aufs Korn. Sie erwähnten die abgesenkten Randsteine, die vielen Kanaldeckel und den aufgerissenen Asphalt, die schlechte Beleuchtung und die hässlich aussehenden, nach Vorschrift der Gemeinde geschnittenen Hecken.

Mit dem bayerischen Defiliermarsch wurde der Auftritt von Mönch Barnabas in Kutte und Sandalen eingeleitet. „Was sehe ich euch so nackt und bloß, ich meine ohne Maske“, begrüßte Günther Herrmann das Publikum. Er bezeichnete Corona als das Unwort der Jahre 2020 bis 2022. Die Ampel-Regierung erinnere ihn oft an die Kasperlampeln in Augsburg. Er kritisierte aber auch die reißerischen Medien, weil sie bei weniger Zuschauern in der Puppenkiste gleich deren baldiges Ende befürchteten.

Nach Putin und dem Ukrainekrieg kam aber auch die örtliche Politik dran: Er attestierte Reinhard Gürtner einen militärischen Ton in Sitzungen, um temporär meditierende Gemeinderatsmitglieder wieder zurückzubringen. Mit „Prost Reinhard Gürtner, Prost Gemeinde“ erhob er seinen Krug und trank einen Schluck Starkbier. Auch das neue Bahnunternehmen Go-Ahead, Klimademonstranten, die Mitglieder der einzelnen Fraktionen des Gemeinderates und Landrat Klaus Metzger bekamen ihr Fett ab. Günther Herrmann dankte Barbara Kurz für das Verfassen der Rede und freute sich über einen eigenen Kasten Peccator.