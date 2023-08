Nach Absage der Altortjugend richtet Kirche den Festgottesdienst aus

Nach dem Unwetter sagt die Altortjugend Jubiläum und Festgottesdienst ab. Nun lädt die Kirche selbst ein.

Der Kissinger Festplatz wurde beim Unwetter zum Schauplatz eines schrecklichen Unglücks. Denn die Altortjugend wurde dort mitten im Zeltaufbau vom Hagelsturm überrascht: 30 Menschen wurden verletzt, zehn so schwer, dass sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Wenige Tage danach sagte die Altortjugend alle Feierlichkeiten zum Jubiläum ab, darunter auch den Sonntag geplanten Festgottesdienst. Doch die Kirche will offensichtlich an der Veranstaltung festhalten und lädt nun selbst ein.

Pfarrer Alfredo Quintero verweist auf die lange zurückreichenden Vorbereitungen. Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat anlässlich der beiden Jubiläen des 1050. Todestages und des 1100. Jahrestages der Bischofsweihe des Heiligen Ulrich ein Jubiläumsjahr ausgerufen. "Seit einem Jahr steht der Plan, dass ein Ulrichskreuz eine Reise von Pfarrei zu Pfarrei unseres Bistums unternimmt", so Quintero. Kissing sei als Station für Sonntag, 3. September vorgesehen gewesen. "Geplant war, dass im Rahmen des Festgottesdienstes der Altortjugend Kissing das Ulrichskreuz verehrt wird", schreibt der Kissinger Pfarrer.

Nach dem Unwetter hat die Altortjugend ihr Jubiläum samt Festgottesdienst abgesagt. Nun veranstaltet die Kirche selbst einen Open-Air-Gottesdienst. Foto: Gönül Frey

Kissinger Pfarrei richtet Gottesdienst auf dem Festplatz aus

Nachdem das 20-jährige Gründerfest der Altortjugend nicht stattfinden werde, lädt nun die Kissinger Pfarrei am Sonntag, 3. September ab 11 Uhr zu einem Open-Air-Gottesdienst auf dem Festplatz Kissing ein. Es ist genau der Platz, auf dem die Altortjugend vom Unwetter überrascht wurde.

"Der Wortgottesdienst wird von einer Band mit modernen Liedern gestaltet. "Dies ist auch eine Gelegenheit, Gott zu danken, dass beim Unwetter vergangenen Samstag nicht noch mehr passiert ist", schreibt Pfarrer Quintero in seiner Einladung. Die Vereine lädt er ein, ihre Fahnen mitzubringen. (AZ/gön)