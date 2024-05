Kissing

Nach dem massiven Unwetter: Kissing erlässt Kosten für Feuerwehr

Plus Kaum eine andere Gemeinde erlitt so hohe Schäden durch das Unwetter wie Kissing. Was passiert mit den Kosten für Feuerwehreinsätze? Die Gemeinde hat sich entschieden.

Von Daniela Egert

Das verheerende Unwetter im Sommer letzten Jahres wird vielen dauerhaft in Erinnerung bleiben. Die schweren Niederschläge am 26. August 2023 im Südosten des Freistaats hatten auch für die Gemeinde Kissing schwere Folgen. Die Feuerwehr war pausenlos im Einsatz. Nun entschied die Gemeinde, wie mit den entstandenen Kosten für die Einsätze der Unwetternacht umgegangen wird.

Zahlreiche Einsätze nach dem Sturm

Die erschreckenden Nachrichten häuften sich nach dem Unwetter. Die Sturmböen deckten unter anderem das Dach des Pflegeheims Haus Gabriel ab, dieses musste daraufhin geräumt werden. Rettungskräfte brachten in einem Großeinsatz rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner in einem anderen Pflegeheim sowie in einer Halle unter. Auch ein Bierzelt, das sich gerade im Aufbau befand, wurde von den starken Windböen weggerissen. In der Ortschaft wurden zwölf Menschen verletzt: Sechs Personen erlitten schwere, sechs weitere leichte Blessuren. Die Gemeinde Kissing rief daraufhin eine sogenannte Großschadenslage aus. Pausenlos gingen Meldungen betroffener Bürger bei den Leitstellen ein. Besonders aktiv im Zusammenhang mit dem Naturereignis war die Feuerwehr. Die Leitungen waren so überlastet, dass die Einsatzkräfte darum baten, nur noch bei echten Notfällen anzurufen. Insgesamt fuhr die Kissinger Feuerwehr in den Tagen nach dem Unwetter mehr als 300 Mal aus. Vor allem überflutete Straßen und Häuser sowie viele umgestürzte Bäume standen auf der Agenda.

