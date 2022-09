Nach drei Jahren Pause ist das Sautrogrennen wieder ausgebucht

Plus 32 Teilnehmer starten bei der 17. Regatta in Kissing. Der niedrige Wasserstand der Paar und die Wasserpflanzen sorgen allerdings für Zeitverluste.

2019 zu schlechtes Wetter, 2020 und 2021 Corona – dieses Jahr stand dem beliebten Kissinger Sautrogrennen endlich nichts mehr im Wege. Zum Glück, denn andernorts mussten solche Wettbewerbe wegen der Trockenheit abgesagt werden. Und auch in Kissing bremste das Niedrigwasser der Paar die 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Doch davon später mehr.