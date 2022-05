Nach Kahlschlag auf Burgstallberg weiden künftig doch keine Schafe dort

Plus Statt schwerer Baumaschinen sollten Schafe den Bewuchs am Burgstall kurz halten. Zermürbt von Ärger hat der Bürgermeister das Pilotprojekt nun abgebrochen.

Grün sprießt aus dem Burgstallberg, der eingebettet von blühenden Bäumen in der Landschaft liegt. Eigentlich sollten grasende Schafe das idyllische Bild vervollständigen. Doch aus dem ökologischen Vorzeigeprojekt wird nichts - Hintergrund dafür ist auch die massive Kritik an der Rodungsaktion der Gemeinde Kissing.