Nach Unfall am Weitmannsee: DLRG warnt vor Gefahren

69-Jähriger stirbt beim Baden im Kissinger Weitmannsee. Die Rettungskräfte der DLRG schildern den Einsatz am Sonntag

Kurz nach 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte der DLRG-Wasserwacht durch die integrierte Leitstelle (ILS) Augsburg alarmiert. Die Rettungsschwimmer der DLRG-Wachstation am Weitmannsee rückten umgehend aus, um sofort nach Alarmierung die Suche nach dem vermissten Mann aufzunehmen. Zusammen mit weiteren anrückenden Kräften der Wasserrettung, Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes, wurde nach dem vermissten 69-Jährigen gesucht. Einsatztaucher der DLRG fanden den Mann ungefähr 30 Minuten nach Alarmierung und brachten ihn an Land. Doch auch die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst blieben erfolglos. Die DLRG Augsburg/Aichach-Friedberg war mit zwei Booten, drei Einsatztauchern und zehn Wasserrettungskräften im Einsatz.

Tödlicher Badeunfall in Kissing: DLRG gibt Tipps zur Sicherheit

Die DLRG bittet Badegäste aufeinander zu achten, insbesondere auch auf Kinder und ältere Menschen. "Bei Anzeichen für ein Ertrinken, sowie bei sonstigen Notfällen am und im Wasser, ist der Notruf unter 112 zu verständigen", sagt Fridolin Fluhr von der DLRG Augsburg/Aichach-Friedberg. Er betont weiter: "Personen und vor allem Kinder ertrinken leise." Ein um Hilferufen sei deshalb in den seltensten Fällen möglich. Meist sei der Kopf nach hinten gebeugt und Mund und Nasenspitze unter Wasser. Die Person schwimme, komme allerdings nicht vorwärts oder werde in eine andere Richtung abgetrieben. Die Hände sind seitlich. Ganz unbewusst versuche der Ertrinkende, sich aus dem Wasser zu drücken. (AZ)