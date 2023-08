Nach Unwetter mit Verletzten: Altortjugend sagt ihr Gründungsfest ab

Bei den Vorbereitungen für ihr Fest wurden die Kissinger Altortjugend vom Unwetter überrascht, mehrere wurden vom Hagel verletzt. Nun haben sie ihr Jubiläum abgesagt.

Vollgelaufene Keller, kaputte Autos, massive Schäden: Die Schreckensnachrichten reihten sich am Samstag aneinander. Dann mussten 100 Einsatzkräfte zu einem Notfall ausrücken. Der Hagelsturm war über dem Zelt der Kissinger Altortjugend, die ihr Gründungsfest vorbereiteten, niedergegangen. 30 Menschen mussten vor Ort versorgt werden, mehrere wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, einer sogar mit dem Rettungshubschrauber. Nun hat der Verein eine Entscheidung getroffen: Das Fest, das die Mitglieder bereits seit einem Jahr vorbereiten, ist abgesagt.

Kissinger Altortjugend trifft Entscheidung

Man habe lange überlegt, diskutiert, abgewogen, schreibt der Verein in den Sozialen Medien. Und die Mitglieder seien überwältigt, wie viele ihre Unterstützung angeboten hätten: "Wir sind sprachlos über so viel Zusammenhalt." Die Altortjugend sei sich sicher, dass man das Fest in kleinerer Version auf die Beine hätte stellen können, unter dem Motto: "Jetzt erst recht." Dennoch habe man sich für die Absage entschieden. Das Gründungsfest zum 20-jährigen Bestehen, mit der Party " Kissing" bebt am 1. September, dem Weinfest am 2. und dem Festsonntag am Sonntag, 3. September, findet damit nicht statt. Zu weiteren Gründen wollte sich der Verein nach Anfrage nicht äußern.