Nachhaltige Deko: Kissinger Unternehmen ist mit Kunst aus Luftballons erfolgreich

Plus 2020 startete eine Kissingerin mit "Luftgestalt" - und kann sich vor Anfragen kaum retten. Ihre Luftballons sind beliebt, bei Hochzeiten, Firmenfeiern oder Gender-Reveals.

Von Anna Katharina Schmid

Knallbunte Girlanden, romantische Bögen, Ballons in allen Größen und Farben: Was vor vier Jahren als kleine Idee begann, hat sich zum gut laufenden Unternehmen "Luftgestalt" entwickelt. Mitten in Kissing basteln Michaela Borstel-Schäfer und ihr Mann Sven an Kunstwerken aus Luftballons. Vor ihren Dekorationen geben sich Brautpaare das Ja-Wort, sie schmücken Faschingshallen oder verraten werdenden Eltern in den sogenannten "Gender-Reveals" das Geschlecht ihres Babys. Wichtig war den Kissingern von Anfang an eines: Nachhaltigkeit. Denn anstatt Plastik bestehen die Ballons aus einer umweltfreundlichen Alternative. Für ihr Werk haben sie nun auch einen internationalen Preis erhalten.

Nachhaltige Hochzeitsdeko aus Kissing

Wenn sie zu Hause ihre größten Kreationen vorbereiten, ist schon mal die ganze Wohnung voll - Luftballons im Arbeitsraum, auf dem Gang, im Wohnzimmer. Für die zwei kleinen Söhne der größte Spaß, erzählt Michaela Borstel-Schäfer. Sie war 2020 in Elternzeit, als bei ihr der Wunsch nach einer kleinen Nebentätigkeit aufkam. "Etwas, das ich vielleicht zwei-, dreimal im Monat mache", erinnert sich die 37-Jährige. Eine Idee hatte sie auch schon. Mit ihrem Mann war sie viel in den USA unterwegs und stieß dort auf Dekorationen, die sie bis dahin in Deutschland kaum gesehen hatte: Kunstwerke aus Luftballons.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

