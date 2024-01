Kissing

Nächste KSC-Krise: Sportler müssen wegen Wasser in die Paartalhalle umziehen

Plus Die Misere beim Kissinger SC geht weiter: Bereits zum dritten Mal drang Wasser in einen Abschnitt der Paartalhalle. Nun müssen vier Abteilungen in andere Räume ziehen.

Von Anna Katharina Schmid

Eine Pfütze um das Laufband herum, vollgesogener Teppichboden - im Dezember erwartete die Sportlerinnen und Sportler des Kissinger SC eine unschöne Überraschung. Bereits zum dritten Mal in den vergangenen zehn Jahren war Wasser in die Paartalhalle eingedrungen. Einige Tage musste das Training ausfallen, der Bautrockner lief wochenlang. Woher das Wasser kommt und welche tieferen Schäden am Gebäude entstanden sind? Das weiß man nicht. Damit geht die Misere der Kissinger Paartalhalle weiter. Ein untragbarer Zustand, wie die Vorsitzenden Marion Lang und Josef Nemeth sagen. Vier Sportabteilungen sollen nun auf andere Räume ausweichen.

Paartalhalle in Kissing hat einige Krisen hinter sich

Kissing plant seit langer Zeit, das große Gebäude energetisch zu sanieren, die Heizkosten sind wegen mangelhafter Dämmung enorm. Bei dem schweren Unwetter im August ging die Lichtkuppel im Erlebach-Saal kaputt, Zäune wurden umgerissen und Spielerbänke davon geweht - Schäden von 35.000 Euro. Die Büros des Vereins seien so gestaltet, dass man dort kaum arbeiten könne. Das Bistro ist seit vier Jahren verwaist, die Sanierung der Tribüne dauert an. Und das bei einem so großen Verein mit 2500 Mitgliedern. "Für die Sportler ist das wirklich schwierig", sagt Marion Lang. "Und jetzt kommt schon die nächste Krise."

