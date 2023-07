Naturführer über die Kissinger Heide erscheint in neuer Auflage

Schmetterlinge, Orchideen, Enzian – seltene Arten haben auf der Kissinger Heide einen Lebensraum. Sie finden sich im beliebten Naturführer. Wir verlosen fünf Exemplare.

Der Enzian-Ameisenbläuling ist ein kleiner, auf den ersten Blick unauffälliger Schmetterling. Doch seine Lebensweise ist faszinierend. Die Weibchen legen ihre Eier auf dem Kreuzenzian ab. Dort schlüpfen die Raupen und ernähren sich zunächst von den Blüten. Nach einigen Wochen verlassen sie die Pflanze. Dank bestimmter Duftstoffe werden sie von Ameisen in ihren Bau getragen und dort durchgefüttert, bis sie sich verpuppen. Dieses hochspezielle ökologische Zusammenspiel findet unter anderem im Naturschutzgebiet der Kissinger Heide statt.

Sowohl der raffinierte Schmetterling als auch der Kreuzenzian als Wirtspflanze finden sich im Naturführer "Königsbrunner und Kissinger Heide. Juwelen vor den Toren Augsburgs". Diesen hat der Naturwissenschaftliche Verein für Schwaben nun in einer komplett neu überarbeiteten Fassung herausgegeben. Erstmals erschienen ist er 2002 und wurde seitdem rund 8000 Mal verkauft.

Naturführer über Kissinger Heide passt in jeden Rucksack

Lech-Kenner Eberhard Pfeuffer hat sich der Aktualisierung angenommen. Dabei ist der Naturführer handlich geblieben, damit er in jeden Fahrradkorb oder Rucksack packt. Denn die Grundidee ist es, dass sich Naturfreunde mit dem Büchlein die Naturschutzgebiete vor ihrer Haustür erschließen. Es gibt einen ausführlichen Bestimmungsteil, in dem die typischen Arten einzeln mit Foto aufgelistet sind. Die Abbildung wurde dabei weitgehend neu bebildert. Die Fotos haben Eberhard Pfeuffer und weitere begeisterte Naturfotografinnen und -fotografen des Vereins gemacht. Besonders ausführlich fällt der Teil über die Pflanzen aus. Bei Schmetterlingen und Insekten wird nur eine kleine Auswahl der vielfältigen Heidebewohner gezeigt.

Der Enzian-Ameisen-Bläuling legt seine Eier auf dem Kreuzenzian ab. Foto: E. Pfeuffer

Wem das noch nicht reicht, für den bietet der Naturwissenschaftliche Verein Schwaben auf seiner Internetseite viele weitere Tier- und Pflanzenarten mit einer Beschreibung. Zu finden sind diese im Bereich Naturfotografie unter dem Schlagwort Artenpool.

Warum gerade diese lechnahen Naturschutzgebiete so besonders und wertvoll sind, erklärt die ausführliche Einleitung. Die Kissinger und die Königsbrunner Heide zählen demnach zu den artenreichsten Biotopen Bayerns: hier kommen Arten aus dem Mittelmeerraum neben alpinen Pflanzen vor. "Auf den Heiden, da trifft sich die Welt. Das ist ziemlich einmalig", sagt Autor Eberhard Pfeuffer.

Deswegen sind die Kissinger und die Königsbrunner Heide so ein wertvoller Lebensraum: Das untere Lechtal ist ein Schnittpunkt nacheiszeitlicher Zuwanderungsrouten aus submediterranen, subkontinentalen und alpinen Regionen. Foto: Wißner Verlag

Naturführer positioniert sich gegen die Augsburger Osttangente

In seiner Neuauflage widmet der Naturführer aber auch den nachträglich geschaffenen Heideflächen mehr Aufmerksamkeit. Im Speziellen geht es um die 2,3 Hektar großen Kissinger Bahngruben und die angrenzenden Ausgleichsflächen für den viergleisigen Bahnausbau. Wie Eberhard Pfeuffer berichtet, siedelte sich hier beispielsweise der Stängellose Enzian in einzigartiger Dichte an. Und die heimischen Naturliebhaber wissen auch, dass sie hier im Frühjahr Unmengen an Küchenschellen entdecken können.

Die Gewöhnliche Küchenschelle kommt verstreut auf beiden Heiden vor, häufiger in den Kissinger Bahngruben. Foto: Petra Wörle

Diese Schilderungen verknüpft der Naturführer mit einem leidenschaftlichen Plädoyer zum Erhalt der Naturschätze. "Das Anliegen des Führers ist, dass die Leute hinsehen und eine emotionale Beziehung entwickeln: Denn nur dann entsteht ein Schutzgedanke", sagt Pfeuffer. Damit verbunden ist eine ausdrückliche Positionierung gegen die Augsburger Osttangente. Das Straßenprojekt würde einen ganz besonderen Natur-Erlebnisraum unwiederbringlich zerstören, heißt es im Naturführer.

Info: Der Naturführer "Königsbrunner und Kissinger Heide" ist im Wißner Verlag erschienen, umfasst 111 Seiten und kostet 17,90 Euro.

