Beim Neubau der Grundschule Kissing steht der nächste Schritt an

Plus In der Kissinger Grundschule herrscht Platznot - die Gemeinde plant einen millionenschweren Neubau. Nun startet der Architektenwettbewerb.

Es dauerte nur wenige Wochen, dann stand der Anbau: drei Stockwerke hoch, zusammengesetzt aus Containern und mit dringend benötigtem Raum für Schulklassen. Die Grundschule in Kissing war zu klein geworden, es bestand dringender Handlungsbedarf. Doch der Anbau ist nur eine vorübergehende Lösung. Denn die Gemeinde will neben der bestehenden eine neue Grundschule errichten - ein Millionenprojekt, das nicht alle befürworten. Jetzt beginnt der Architektenwettbewerb.