Neue Drehleiter der Feuerwehr: Nur Stunden später ist sie im Einsatz

Kaum war die Drehleiter der Kissinger Feuerwehr offiziell im Dienst, wurde sie bereits benötigt. So lief der Einsatz ab.

Es ist 22.18 Uhr, als bei den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Kissing an diesem Dienstagabend der Alarm des Piepsers ertönt. Das ist eigentlich nicht besonders. Bereits 131 Male zuvor in diesem Jahr wurden die ehrenamtlichen Frauen und Männer zu Einsätzen in Kissing alarmiert. Was diesmal anders ist: Erst am Vortag, gerade einmal 36 Stunden zuvor, wurde die Drehleiter „Florian Kissing 30/1“ offiziell in den Einsatzdienst gestellt und in den Status „2 - Einsatzbereit auf Wache“ versetzt.

Die Feuerwehr Kissing hat nun zwölf Drehleitermaschinisten

Bis zu diesem Moment ist einiges passiert. Allein für die Ausbildung von zwölf Feuerwehrmännern zu Drehleitermaschinisten – die Grundvoraussetzung, um das Fahrzeug überhaupt bewegen und bedienen zu dürfen – wurden 528 Stunden seit April 2022 ehrenamtlich investiert. Hinzukommen hunderte weitere Übungsstunden, in denen gemeinsam mit den übrigen Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Kissing künftige Einsatzgrundsätze und –taktiken eingeübt wurden. Für Einsätze in der Brandbekämpfung ebenso wie bei technischen Hilfeleistungen wie dem Kranbetrieb.

Nicht einmal zwei volle Tage hatte es gedauert und die Drehleiter wurde bereits benötigt. Durch den Rettungsdienst wurde die Kissinger Wehr angefordert, da ein Patient in kritischen Zustand aus dem ersten Obergeschoss mithilfe der Drehleiter zum Rettungswagen gebracht werden musste. Bei der sogenannten Kranken-Tragen-Lagerung (KTL) wird der Patient auf einer Tragevorrichtung festgeschnallt, diese wird auf dem Korb der Drehleiter fixiert. So kann der Patient schonend aus oberen Geschossen von Gebäuden nach außen bis zum Rettungswagen am Boden gebracht werden.

Mit der Drehleiter konnte das enge Treppenhaus umgangen werden

Bei dem ersten Einsatz in Kissing war der Grund für die Alarmierung das enge, verwinkelte Treppenhaus. Eine schnelle und patientenschonende Rettung wäre über die Treppe nicht möglich gewesen. An der Einsatzstelle angekommen, arbeiteten die beiden Teams der Feuerwehr Kissing – wie zuvor intensiv eingeübt – erfolgreich Hand in Hand. Die Mannschaft des Löschfahrzeuges brachte die Trageeinrichtung zum Patient, half bei der Umlagerung und sicherte zudem die Einsatzstelle gegen den Verkehr ab. Das Team der Drehleiter positionierte parallel die Drehleiter – bei Dunkelheit und engen örtlichen Gegebenheiten – so, dass der Korb zwischen einem Baum und einem Garagenanbau positioniert das Fenster im ersten Obergeschoss erreichen konnte.

Nachdem auch die Halterung für die Trage am Korb montiert war, setzte sich die Drehleiter direkt in Bewegung, um nach kurzer Fahrt das Fenster zu erreichen. Im Raum waren bereits alle Vorbereitungen abgeschlossen, dass der Patient direkt durch das Fenster auf die Halterung am Korb der Drehleiter geschoben und dort fixiert und gesichert werden konnte. Während nun der Patient mit der Drehleiter schonend nach unten transportiert wurde, bereitet dort der Rettungsdienst bereits alles für die Umlagerung in den Rettungswagen vor.

So konnte nach Ankunft am Boden der Patient umgelagert und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kissing hieß es, nachdem alles aufgeräumt und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt war: „Einsatzende Feuerwehr Kissing“. Von Matthias Rawein, Kommandant der Kissinger Wehr und Einsatzleiter dieses ersten Drehleitereinsatzes, konnte man nach dem Einsatz so auch vernehmen: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Dass so bald nach Indienststellung direkt der erste Einsatz kommt - und dass wir den Patienten dann beim ersten Einsatz schnell und sicher aus dem Haus in den Rettungswagen bekommen." (AZ)