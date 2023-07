Neue Ministrantinnen und Ministranten in Kissing

Warum entscheiden sich heute noch Kinder für dieses Ehrenamt? Das sagt Anita Greinwald vom katholischen Pfarrbüro in Kissing dazu.

Früher war es fast selbstverständlich, dass sich Kinder nach der Erstkommunion zum Ministrantendienst bereit erklärt haben. Doch mittlerweile stehen andere Freizeitangebote in Konkurrenz zu diesem Ehrenamt. Was sind die Beweggründe, Ministrantin oder Ministrant zu werden?

Anita Greinwald vom katholischen Pfarrbüro in Kissing meint dazu: "Heutzutage liegt es Kindern, die sich dafür entscheiden, Ministranten zu werden daran, dass sie selbst starke Argumente dafür haben." Es gebe diejenigen, die es werden wollen, weil sie von Mama, Papa oder Opa hören, wie cool das für sie war. Und dann gebe es diejenigen, die sich für diesen Dienst entscheiden, weil es eine neue, unbekannte Erfahrung ist und sie es einfach ausprobieren wollen. Auch die gemeinsamen Erlebnisse, wie Spiele, Spaß, Ausflüge, gemeinsam eine Pizza zu essen und die Gemeinschaft seien es, die für dieses Ehrenamt den Ausschlag geben. "Andere haben schon während des Jahres der Vorbereitung zur Erstkommunion erfahren, dass die Priester in ihrer Pfarrei auch ganz normale Menschen sind, die lachen und feiern können und den Ministrantendienst wertschätzen", so Greinwald.

In Kissing sind zehn Kinder neue Ministranten geworden, vier davon für die Kirche St. Stephan und sechs für die Kirche St. Bernhard. Die Eltern und die Gemeinde freuten sich sehr und auch das Ministrantenteam von beiden Kirchen und hieß die neuen Minis herzlich willkommen. (AZ)