Kissing

vor 17 Min.

Neue Saatgut-Bibliothek fällt in Kissing auf fruchtbaren Boden

Derzeit enthält die Saatgut-Bibliothek der Bücherei Kissing in den Karteikästen Samen von rund 20 verschiedenen Blühpflanzen, Kräutern und Gemüsesorten.

Plus In der Kissinger Bücherei startet der Obst- und Gartenbauverein eine Samen-Ausleihe. So kommen der Rote Augsburger und der Himbeerrote Riese ins heimische Beet.

Von Heike John

Mit der wärmenden Sonne kommt auch verstärkt wieder die Lust an der Gartenarbeit - ein perfekter Zeitpunkt für die Auftaktveranstaltung zu einer neuen Idee, mit dem der Kissinger Obst- und Gartenbauverein das Angebot der Bücherei am Ort bereichert. Ab sofort können Bibliotheksnutzer ergänzend zu der Medienvielfalt auch auf eine kleine Saatgut-Kartei zugreifen.

