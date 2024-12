Neue Schützenkönige beim Schützenverein Gunzenlee Kissing

Am 14.12. hatten der Schützenverein Gunzenlee zur traditionellen Weihnachtsfeier geladen und über 100 Gäste waren dieser Einladung gefolgt. Denn an diesem Abend gab es eine neue Attraktion. Direkt vor dem Eingang des Dr. Josef Zimmermann Hauses stand ein mobiler Schießstand, der vom BSSB zur Verfügung gestellt wurde und mit diesem wurden an diesem Abend ab 18 Uhr die neuen Schützenkönige ermittelt.

Jedes Mitglied wurde von der Sportleitung eingeladen mit drei Schuss in den Disziplinen Pistole, Freistehend und Auflage am Königsschießen teilzunehmen und 55 Schützen waren dieser Einladung gefolgt. Um 20 begrüßte der 1. Schützenmeister die Gäste, darunter Pfarrer Alfredo Quintero, 1. Bürgermeister Reinhard Gürtner, Ehrenschützenmeister Alfrred Breimeir und 1. Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer, sowie die Musikkapelle „die Kissinger“.

Mit weihnachtlichen Geschichten trugen Elda Niggel, Ferdi Staffler und Luisa Kraus zur Unterhaltung bei. Die Ehrungen langjähriger Mitglieder wurde vom 1. Schützenmeister Markus Dosch und 1. Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer durchgeführt. Für 50-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Helmut Rigling, Carmen Irlinger, Josef Asam und Josef Steinhard ausgezeichnet.

Natürlich durfte auch der Nikolaus und sein Krampus, dargestellt von Thomas Kraus und Mathias Hagg, nicht fehlen, die die Erfolge der Schützenjugend lobend erwähnten und sie mit kleinen Geschenken überraschte. Höhepunkt des Abends war natürlich die mit Spannung erwartete Proklamation der neuen Könige, die unter musikalischer Begleitung von Noah Münzner, Philip Merten , Luisa Kraus und Caroline Janik von Ihren Plätzen abgeholt wurden. Schützenkönig Jugend mit 118,76 Teiler wurde David Albrecht, Schützenkönig Schützenklasse wurde Felix Zielmans und Schützenkönig Auflage Georg Scharnagl.

