Neuer Geschichtslehrpfad führt auch nach Kissing

Die Schlacht auf dem Lechfeld soll ein neuer Geschichtspfad erlebbar machen. Eine Station führt dabei auch nach Kissing. Aus diesem Anlass empfing die Gemeinde nun eine hochrangige Delegation, darunter auch der ungarische Konsul Péter Lorenz.

Der Geschichtslehrpfad erinnert - verbunden durch die beiden historischen Persönlichkeiten und Zeitgenossen Bischof Ulrich von Augsburg (890-973) und König Otto I. (912-973) - an die Ereignisse rund um die Lechfeldschlacht im Jahre 955, bei der es Otto und Ulrich gelang, ein in das Reich einfallendes und Augsburg bedrohendes Heer der damals noch nicht christianisierten Ungarn abzuwehren. Das Projekt veranschaulicht die Geschehnisse an bedeutenden Orten in Bayerisch-Schwaben, die im Zusammenhang mit der Lechfeldschlacht stehen.

Zu diesen Orten gehören im Rahmen des Geschichtslehrpfades die Städte und Gemeinden Königsbrunn, Augsburg, Kissing, Todtenweis und Schwabegg. In Kissing besichtigte die Delegation die vor dem Rathaus neu aufgestellte Figurengruppe, die einzelne Aspekte des im Rathaus befindlichen zehn Meter langen Wandgemäldes zur Lechfeldschlacht hervorhebt und mit einer Infotafel versehen Interessierte unabhängig von den Öffnungszeiten des Rathauses zu diesem historischen Ereignis informiert. Im „Infopavillon 955“ in Königsbrunn (AlterPostweg 1) wurde zudem eine multimediale Dioramenausstellung zur Lechfeldschlacht 955 entwickelt und präsentiert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in Kissing Teil eines bedeutsamen Projektes der Regio Augsburg Tourismus zur bayerisch-schwäbischen, ja europäischen Geschichte sind und freuen uns auch über den Besuch einer so hochrangigen Delegation“, sagte Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner. Er empfing eine Gruppe von Politikern, Tourismusvertretern, Wissenschaftlern, Initiativen und der Regio Augsburg Tourismus unter deren Leiter Tourismusdirektor Götz Beck vor und im Rathaus.

Zu den Gästen zählten Lars-Jörg Zimmer MdL (Tourismuspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion im Landtag Sachsen-Anhalt und Vorsitzender des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt), der Augsburger Mittelalterhistoriker Prof. Dr. Martin Kaufhold sowie der ungarische Konsul in Bayern Péter Lorenz, der sich gemeinsam mit Lars-Jörg Zimmer auch in das Goldene Buch der Gemeinde eintrug. Die in Augsburg ansässige Regio Augsburg Tourismus hat den Geschichtslehrpfad zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern - unter ihnen die eng mit König Otto I. verbundenen Städte Magdeburg und Quedlingburg - entwickelt und nunmehr offiziell vorgestellt. (AZ)