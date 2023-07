Kissing

Neuer Kinderchor Kissing bietet mehr als nur Singen

Plus Chorleiterin Sabrina Neumann unterrichtet im Kinderchor der Gemeinde St. Bernhard/St. Stephan junge Sängerinnen und Sänger. Das Angebot kommt in Kissing gut an.

Von Christine Hornischer

„Ihr müsst das so mitreißend singen, dass alle in der Kirche dasitzen und sich freuen“, Chorleiterin Sabrina Neumann singt, wippt und spielt ein Lied am Keyboard vor – und die Kinder des Kinderchores der Gemeinde St. Bernhard/St. Stephan in Kissing folgen ihr. Bei „Mutter Maria“ geht es fröhlich zu, die sieben Mädchen und drei Buben im Alter ab fünf Jahren freuen sich. Neben dem Einstudieren der Lieder stehen vor allem Spiel und Spaß auf dem Plan.

Kissinger Kinderchor kommt gut an

Beim nächsten Familiengottesdienst Anfang Oktober werden die jungen Sängerinnen und Sänger wieder ihre gemeinsam erarbeiteten Lieder anstimmen. Beim Familiengottesdienst kurz vor den Pfingstferien waren die Mädchen und Buben bereits im Einsatz. „Die Leute waren begeistert“, erzählt die Chorleiterin. Samuels Mama Maria erklärt strahlend: „Ich bin ein Riesenfan.“ Eine neue Mama mit ihrer Tochter steht heute bereits vor der Tür.

