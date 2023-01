Neues Geländer führt zur Kissinger Burgstallkapelle

Alt-Kissing: Es geht aber rechts weg, dann links in der Bachernstraße den Berg hinunter, an der Alten Schule vorbei mit dem Hiasl-Denkmal davor (eher klein!) und dann die Hauptstraße weiter. Der Maibaum steht rechts, wir wandern die Hauptstraße weiter in den bäuerlichen Teil des Altorts. Kurz vor der Rechtskurve mündet links der Weg zum Burgstall, der als Abstecher genommen werden kann. Weiter geht es in die Trathstraße (Geburtshaus), den Krautgartenweg entlang zum Feuerwehrhaus, von dort ein kurzes Stück auf der Kreisstraße über den Flutgraben, dann links rein in die Meringer Straße, über die Paar und links weg in die Bahnhofstraße. Dieser folgen wir nach Nordwesten zurück bis zum Parkplatz Paartalhalle. (asj)