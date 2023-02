Notfall beim Kissinger Tierschutz: 90 Hunde suchen ein Zuhause

Eine schlimme Nachricht für den Tierschutzverein in Kissing: Wichtige Helferinnen des Partnervereins in Bosnien fallen aus. 90 Hunde können kaum noch versorgt werden.

Sie hat eine unruhige Nacht hinter sich, sagt Simone Brunnenmeier vom Kissinger Tierschutzverein Franz von Assisi. Kürzlich erhielt der Verein schlimme Nachrichten aus Bosnien, vom Partnerverein Sapa Zenica. In wichtigen Hundepensionen fallen Helferinnen aus. Darunter ist eine Frau namens Aldijana, wie Brunnenmeier erzählt, die schwer erkrankt ist. Aldijana betreue eine der größten Pensionen in der Region und kümmere sich um 70 Hunde. Darunter sind Welpen, verletzte Tiere und misshandelte Hunde aus Tötungsstationen. "Wir wissen nicht, wie es in Zukunft weitergeht - und ob es überhaupt weitergehen kann."

Kissinger Verein unterstützt bosnische Hundepensionen

Auch zwei weitere Pensionsleiterinnen fielen auf unbestimmte Zeit aus. Weitere 25 Hunde, die nicht richtig versorgt werden können, wie die Tierschützerin erzählt. Es brenne an allen Ecken und Enden. "Die Situation belastet uns sehr. Wir wollen helfen, können aber kaum etwas tun." Sie selbst nehme einen weiteren Hund zur Pflege bei sich auf, stoße aber an ihre Grenzen. Dazu kommt ihr Frust über die Lage in Deutschland. "Der Hundemarkt ist gesättigt. Man muss nur mal in Ebay schauen, wie viele Züchter da wahllos Welpen einstellen."

In den betroffenen Pensionen gibt es viele Welpen, die nun nicht mehr versorgt werden können. Foto: Daniela Lehnert

Die Kissinger Tierschützerinnen und Tierschützer arbeiten mit dem bosnischen Verein zusammen, vermitteln Hunde und bringen sie unter strengen Auflagen nach Deutschland. "Uns ist bewusst, dass wir nicht alle 90 Hunde nach Deutschland holen können", sagt Brunnenmeier. Doch der Verein arbeite nun mit Hochtouren daran, möglichst viele Tiere zu vermitteln, ob zur direkten Adoption oder zu Pflegestellen. Das sei bereits eine große Hilfe: "Wenn sich jemand als Pflegestelle anbietet, übernimmt der Verein auch alle Ausgaben", erklärt die Tierschützerin. Interessierte könnten sich jederzeit beim Verein melden, auch bei unverbindlichen Anfragen.

Info: Kontakt zum Tierschutzverein: telefonisch 01520 1374894 oder per E-Mail mit anfrage@tierschutzverein-franzvonassisi.de.