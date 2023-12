Ohne Führerschein, aber mit 0,5 Promille - 27-Jährigem droht Ärger

Ein 27-Jähriger ist in Kissing ohne Führerschein unterwegs und gerät in eine Polizeikontrolle. Es ist nicht sein einziges Vergehen.

Nach einer Verkehrskontrolle in Kissing droht einem Fahrer Ärger. Am Montag um 22:50 Uhr hielten die Beamten ein Fahrzeug auf der Lechauenstraße in Kissing an. Die Polizeibeamten stellten beim 27-jährigen Fahrer aus Augsburg fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Außerdem wurde Alkoholgeruch feststellt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt unterbunden. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)