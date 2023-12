Kissing

vor 33 Min.

Ohne Führerschein und mit Handy am Steuer: Einem Meringer droht Ärger

In Kissing kontrolliert die Polizei einen Autofahrer mit Handy am Steuer und ohne Führerschein.

Ein Meringer benutzt sein Handy am Steuer und wird in Kissing von der Polizei angehalten. Der Mann gibt falsche Personalien an - aus einem bestimmten Grund.

In Kissing hat die Polizei am Montagmorgen einen 47-jährigen Autofahrer angehalten, weil er sein Handy am Steuer genutzt hat. Der Meringer gab zunächst falsche Personalien an. Die Beamten konnten jedoch die wahre Identität ermitteln. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Dabei stellten sie fest, dass der Autofahrer seit zwei Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

Themen folgen