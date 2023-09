Kissing

09:16 Uhr

Bei Open-Air-Gottesdienst zeigen Gläubige Solidarität mit Unwetter-Opfern

Plus Am Ort, an dem das Kissinger Festzelt einstürzte, findet eine Messe statt. Die Teilnehmer denken besonders an die Verletzten aus den Reihen der Altortjugend.

Von Michael Eichhammer

Der Festplatz am Mergenthauer Weg war vor gut einer Woche Schauplatz eines Dramas: Beim Aufbau zerstörte das Unwetter das Festzelt der Altortjugend, 30 Menschen wurden verletzt. Am Sonntag findet dort der Gottesdienst zu Ehren des Ulrichskreuzes statt. Und auch wenn die Altortjugend auf die Teilnahme verzichtete, um erst einmal Abstand von den Ereignissen zu gewinnen, ist die Solidarität mit den Betroffenen beim Gottesdienst allgegenwärtig.

So sagt Regina Staffler aus Kissing: „Wir sind wegen der interessanten Open-Air-Messe und der tollen Band da, aber vor allem, um die Altdorfjugend zu unterstützten.“ Ihr Mann Hermann stammt aus Altkissing und stimmt zu: „Die haben ein Jahr lang geplant und investiert. Dieses Engagement sollte man unterstützen, dass die Jugend ein Wir-Gefühl hat.“ Wegen dieses Wir-Gefühls besucht auch Anna Mildner aus Ottmaring den Open-Air-Gottesdienst. „Mich hat das Unglück sehr berührt“, berichtet die 76-Jährige. Der Enkel ihrer Schwester wurde beim Aufbau des Zeltes verletzt. „Die haben sich so viel Mühe gegeben, wollten so ein schönes Fest machen – und dann so etwas!“ Gerade deshalb ist ihr wichtig, die Messe zu besuchen. Sie freut sich, dass die Pfarrei ein Open Air für alle veranstaltet, „auch für die, die nicht so christlich angehaucht sind“. Es sei eine schöne Geste, „dass alles nun einen kirchlichen Segen bekommt, damit alle gesund werden und die Altortjugend ihr Fest vielleicht im nächsten Jahr nachholen kann“, so Mildner.

