Kissing

Ortsbild, Klimafolgen, Nachbarn: Wann legt Kissing Regeln für Neubauten fest?

Plus Es stand auf der Tagesordnung, wurde aber gestrichen: die Gestaltungssatzung für Kissing. Darüber entbrannte im Gemeinderat eine Diskussion.

Von Anna Katharina Schmid

Zwei Fraktionen treiben das Thema voran. Sowohl SPD als auch die Grünen haben in der Vergangenheit Anträge eingereicht, in Kissing eine Gestaltungssatzung aufzustellen. Konkret heißt das: Vorgaben für das Aussehen von Neubauten, von Gärten, Parkflächen. Sie sollen verhindern, dass zu viel Grund versiegelt wird und generell Gebäude entstehen, die nicht zum Ortsbild der Gemeinde passen. Auch am vergangenen Donnerstag stand die Erarbeitung dieser Satzung wieder auf der Tagesordnung. Doch die Mehrheit des Gemeinderats entschied, das Thema zu streichen.

Kissing entschied bereits über den Grünen-Antrag

Den Antrag dafür stellte Michael Eder, Fraktionsvorsitzender der CSU. "Über diesen Antrag haben wir schon abgestimmt, das müssen wir nicht zweimal tun." Man sei sich einig gewesen, zu warten, bis INSEK, das integrierte nachhaltige städtebauliche Entwicklungskonzept, für die Gemeinde komplett erarbeitet ist. Vorgestellt wurde den Rätinnen und Räten das fertige Konzept im vergangenen Oktober, im Dezember hatten sie noch festgelegten Gebieten zugestimmt, für die spezielle Konditionen gelten. "Das ist die erste Gemeinderatssitzung seitdem. Die Verwaltung hatte noch keine Zeit, eine Arbeitsgruppe einzurichten."

