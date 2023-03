Parkplätze am Mergenthauer Weg: Gemeinderat hat entschieden

Plus Seit Langem diskutiert der Gemeinderat Kissing, ob Stellplätze am Mergenthauer Weg entstehen sollen. Ein Grundstück war schon gefunden. Nun entschied das Gremium.

Ein großes Streitthema hat ein überraschendes Ende gefunden: Der Kissinger Gemeinderat hat in einer kürzlichen Sitzung beschlossen, dass keine öffentlichen Parkplätze am Mergenthauer Weg gebaut werden. Die Geschichte dahinter ist komplex. Der Reitplatz dort wurde vom Inhaber ohne Genehmigung errichtet. Den Antrag stellte dieser erst nachträglich vor sechs Jahren. Die Gemeinde hat daraufhin ein Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes aufgenommen. Laut Entwurf sollen die jetzigen Parkplätze zurückgebaut werden und ein Grünstreifen entstehen.

Der Reitplatz am Mergenthauer Weg wurde einst illegal errichtet. Foto: Anna Katharina Schmid

Dafür, so der ursprüngliche Plan, sollen sieben neue Parkplätze nördlich des Kreuzungsbereichs am Mergenthauer Wege/Herdgassenweg errichtet werden. Darauf hatten sich Räte und Rätinnen Anfang Mai vergangenen Jahres geeinigt. Doch dann stellte sich bei einer amtlichen Vermessung heraus, dass der Platz für die geplanten Stellflächen nicht ausreicht. Die Rätinnen und Räte entschieden, das Vorhaben zurückzustellen und sich zudem von der Polizei eine verkehrsrechtliche Stellungsnahme einholen. Die Gemeinde hatte außerdem bereits einen Plan B: Auf einem anderen gemeindlichen Grundstück, das derzeit noch verpachtet ist, sollte nun der Parkplatz gebaut werden. Kostenpunkt: ca. 35.000 Euro.

Keine Parkplätze am Mergenthauer Weg in Kissing

In der kürzlichen Gemeinderatssitzung sollte deshalb der Beschlussvorschlag der Gemeinderatssitzung von Anfang Mai 2022 aufgehoben werden sollte. Doch es kam anders als gedacht. Silvia Rinderhagen (SPD) sprach sich erneut gegen die Parkplätze aus. Schließlich sei der Volksfestparkplatz in der Nähe, man müsste verkehrstechnische Auflagen beachten und habe enorme Kosten. Ihre Fraktion sehe im Vergleich zu den erwarteten Nutzen das Bauprojekt als unverhältnismäßig an.

Michael Eder (CSU) pflichtete ihr zur Überraschung vieler bei: "Wir haben das Thema in der Fraktion lange diskutiert. Und wir sind der Meinung, dass wir auf die öffentlichen Stellplätze in dieser Form verzichten können. Die Besucher können auf den Volksfestplatz ausweichen." Er stellte daraufhin den Antrag, dass man auf die Erstellung von öffentlichen Parkplätzen in der Mergenthauer Straße verzichtet. In der Grünen-Fraktion reagierte man verärgert. Denn diese wollte lieber das Verkehrsgutachten abwarten. Dennoch stimmte das Gremium mehrheitlich dem Antrag der CSU zu. Damit sind die öffentlichen Parkplätze vom Tisch.