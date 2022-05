Kissing

vor 17 Min.

Parkplätze an anderer Stelle: Die Situation am Kissinger Reitplatz ist gelöst

Der Kissinger Gemeinderat diskutierte um die Stellplätze am einst illegal errichteten Reitplatz am Mergenthauer Weg.

Plus Was passiert mit dem Reitplatz und den Parkplätzen am Mergenthauer Weg? Diese Frage beschäftigte Kissing viele Jahre lang - nun gibt es eine Antwort.

Von Anna Katharina Schmid

Ein idyllischer Fleck, der Reitplatz am Mergenthauer Weg. Eine Reiterin trabt mit ihrem Pferd über den Sand, zwei Frauen lehnen am Gatter und beobachten sie. Radfahrer kurven über den Weg, an den Parkplätzen vorbei. Viele Diskussionen, Überlegungen und Ärger sind mit dem Ort verbunden. Denn der Reitplatz hat eine Vorgeschichte: Der Inhaber errichtete ihn einst ohne Genehmigung, erst im Jahr 2017 stellte er nachträglich einen Antrag dazu. Seither beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Angelegenheit - nicht ohne einigen Unmut. Nun hat sich eine Lösung ergeben.

