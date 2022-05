Kissing

Parkstüberl wächst: Aus der alten Fabrikhalle wird eine Eventlocation

Plus Neue Räume für Hochzeiten und Feiern, ein großes Restaurant - das Mergenthauer Parkstüberl in Kissing steckt mitten im Umbau. Bereits im Mai öffnet der Biergarten.

Von Anna Katharina Schmid

Eine Schwalbe flitzt durch das Fenster herein. Sie hängt sich kurz an einen Schlauch, der aus der Wand ragt, späht in den Raum und fliegt davon. Vor einiger Zeit standen hier Pferde in ihren Boxen. Heute sind die Wände offen gelegt, auf dem Boden stapeln sich Ziegelsteine und Kabeltrommeln. Das Parkstüberl im Reitpark Mergenthau steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau. Von 52 auf 500 Quadratmeter: Betreiber Florian Wolferseder will mit dem Gebäude einen überregional bedeutsamen Ort für Veranstaltungen schaffen. Neben dem Biergarten soll es bald Räume für Hochzeiten geben, ein größeres Restaurant, eine Terrasse im Grünen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

