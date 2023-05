Kissing

Pilotprojekt: Feuerwehr in Kissing absolviert erweiterte Sanitätsausbildung

Plus In einem Pilotprojekt mit dem BRK Aichach absolvierten Kräfte der Kissinger Feuerwehr einen ergänzenden Sanitätskurs. So können sie effektiver am Notfallort Hilfe leisten.

Die Freiwillige Feuerwehr Kissing hat beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Aichach Friedberg eine professionelle Sanitätsausbildung absolviert, um am Einsatzort schneller helfen zu können - als eine der ersten im Landkreis. "Ich kann gar nicht so viel klatschen wie alle knapp 12.000 Einwohner Kissings zusammen", scherzte Bürgermeister Reinhard Gürtner bei der Urkunden-Überreichung. Zwar müssen alle Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Kurs in Erster Hilfe absolvieren, in Kissing lernten sie jedoch zusätzliche lebensrettende Maßnahmen und vertieften ihr vorhandenes Wissen.

Kissinger Feuerwehr bildet sich in Erster Hilfe fort

"In Notfällen ist es absolut entscheidend, so schnell wie möglich zu handeln", sagte auch der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kissing, Matthias Rawein. Die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes effektiv nutzen, heiße die Devise. Deswegen durchliefen 15 Frauen und Männer der Wehr in einem Pilotprojekt die BRK-Sanitätsausbildung. Unter anderem wurden in vielen praktischen Einheiten der Umgang mit diversen medizinischen Geräten wie einem Defibrillator oder anderen Hilfsmitteln wie Schienen trainiert.

