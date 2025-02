Pkw fährt nach Unfall ins Autohaus

Aus noch unbekannter Ursache verlor am Freitagmittag ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, war er in Kissing auf der Kreisstraße AIC 12 unterwegs, als er auf Höhe eines Autohauses ins Schleudern geriet und den Zaun durchbrach. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (AZ)

