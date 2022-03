Polizei erwischt Unfallfahrerin dank Zeugenaussage

Weil eine aufmerksame Passantin in Kissing sich sofort das Kennzeichen notiert hat, konnte die Polizei eine Unfallflüchtige ermitteln.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstag kurz vor 14 Uhr einen Verkehrsunfall in der Bahnhofsallee in Kissing, bei der sich die Unfallverursacherin mit ihrem Auto einfach davonmachte. Zuvor hatte diese bereits beim Einparken ein geparktes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Nachdem sich die Zeugin die Kennzeichen notierte und an die zuständige Polizei Friedberg weitergab, konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Somit kann auch die Regulierung des entstandenen Sachschadens in Höhe von etwa. 700 Euro veranlasst werden. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (AZ)