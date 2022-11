Polizei hält alkoholisierten Autofahrer an

In Kissing hält die Polizei einen Autofahrer im Zuge einer Verkehrskontrolle an. Der Mann riecht nach Alkohol. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntag in der Münchner Straße in Kissing wurde ein Pkw angehalten. Der Autofahrer roch laut Polizei nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab dann einen Wert von 0,96 Promille, weshalb dem Fahrer die Weiterfahrt nicht erlaubt wurde. Ihn erwartet eine Anzeige und ein Fahrverbot. (AZ)